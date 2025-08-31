Чорновол впевнена, що Парубія було вбито на замовлення РФ

Військовослужбовиця, народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Чорновол переконана, що народного депутата фракції "Європейська солідарність" діючого скликання парламенту, спікера Верховної Ради VIII скликання Андрія Парубія було вбито на замовлення РФ.

"Переконана: Андрій Парубій вбитий на замовлення ворога. Переконана: вбитий, як символ українського державного збройного опору агресії Росії. Не забуваємо, що він командир сотен Майдану", - написала Чорновол у Facebook.

Вона наголосила, що саме створена Парубієм, "як лідером країни, спікером", суспільно-військова система відстояла Україну в перший місяць вторгнення РФ у 2014 році, "коли тодішня влада і не готувалася оборонятися".

Військовослужбовиця зазначила, що має лише одне спільне фото з Парубієм, але мала з ним "дещо спільне: ми з дитинства готувалися до війни з Росією". "Якось про такі самі роздуми свого дитинства розповів Парубій - протягнулася невидима ниточка особливої довіри - ми з тобою однії крові. Тому особливо болюча мені ця втрата", - написала Чорновол, додавши, що Україна втратила не лише державного діяча, а і хорошу гідну людину.

"Наша шана і повага Андрію полягає в одному - в діях по захисту країни. Наша помста одна - перемога над ворогом", - додала вона.

Як повідомлялося, народний депутат VI-IX скликань, голова Верховної Ради у 2016-2019 рр. Андрій Парубій був вбитий на вулиці у Львові в суботу. Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у політика, внаслідок яких той загинув на місці. Нападник втік.

Пізніше керівники правоохоронних органів заявили, що на даний час особа, яка здійснила близько восьми пострілів у Парубія не встановлена, вивчається ряд версій злочину, в тому числі російський слід. За словами президента України Володимира Зеленського, вбивство було ретельно підготовлене, Служба безпеки України залучена до розслідування.

Парубій буде похований на Личаківському цвинтарі у Львові у вівторок 2 вересня, панахида за ним відбудеться напередодні в Соборі святого Юра.

Чорновол, 1979 р.н., наразі є діючою військовослужбовицею в званні офіцера, з 2022 року бере участь у відбитті російської агресії. У Верховній Раді минулого скликання входила до депутатської фракції політичної партії "Народний фронт", а також комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, перед депутатською каденцією також була урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики та радником міністра внутрішніх справ України.

Вона брала участь у парламентських виборах у 2019 році, балотуючись за списком партії "Європейська солідарність" під №27. Наразі в однойменній фракції Верховної Ради 27 народних депутатів, три з яких на парламентських виборах 2019 року були обрані в одномандатних виборчих округах, а 24 – у багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі за списом. Під №№25 і 26 – Володимир В'ятрович та Ірина Никорак, які стали народними депутатами вже після виборів після вибуття Ірини Луценко та Михайла Забродського у 2019 та 2023 роках відповідно. Таким чином Чорновол може стати народним депутатом українського парламенту IX скликання.