Окупанти завдали удару по інфраструктурі під Ніжином, частина міста без світла – обладміністрація

Більше 30 тис домогосподарств, частина міста Ніжин Чернігівської області залишился без енергопостачання внаслідок удару по об’єкту цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі, повідомив начальник Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус.

"Вранці Чернігівська область - під атакою російських безпілотників. Ворог поцілив у об’єкт цивільної критичної інфраструктури у Ніжинському районі. Без електрики більше 30 тис домогосподарств, частина міста Ніжин. Для відновлення задіяні всі необхідні служби", - написав Чаус в Телеграм в неділю.

За його словами, станом на 10.30 електропостачання Ніжинської міської лікарні та об’єктів місцевого водоканалу відновлені.