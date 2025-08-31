Інтерфакс-Україна
Події
09:12 31.08.2025

ПС ЗСУ: Збито 126 ворожих БпЛА із 142, є влучання у 10 локаціях

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони станом в ніч на неділю знешкодили 126 ворожих БпЛА зі 142-х, що атакували Україну, зафіксовано влучання 16-ти ударних БпЛА на 10 локаціях, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 126 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні та сході країни", - ідеться в повідомленні.

Загалом в ніч на 31 серпня (із 21.00 30 серпня) противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда – ТОТ Криму.

Разом з тим, зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 10 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, додали в повітряному командуванні.

Теги: #війна #повітряні_сили

