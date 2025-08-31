Інтерфакс-Україна
Події
05:36 31.08.2025

Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

1 хв читати

У центрі Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік, ще 4 містян поранено, одна з них у важкому стані, повідомляє міська влада.

"Росіяни атакували з БпЛА ще одну херсонку. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення шиї, тулуба та ніг.

Зазначається, що потерпіла у важкому стані. Нині вона перебуває під наглядом медиків.

Разом з тим, ОВА повідомляє ще про постраждалих у суботу ввечері внаслідок ворожих атак.

Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували з безпілотника Херсон. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення попереку та ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі під удар російського БпЛА потрапив житель Херсона. У 61-річного чоловіка вибухова травма, уламкові поранення тулуба та стегна.

Згодом внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна мешканка Херсона. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення шиї, тулуба та ніг. Потерпіла у важкому стані.

Близько 18:40 армія РФ скинула вибухівку з БпЛА на чоловіка у Корабельному районі. Внаслідок ворожого удару 45-річний херсонець дістав мінно-вибухову травму.

https://t.me/khersonskaODA/41515

https://t.me/khersonskaODA/41516

https://t.me/khersonskaODA/41515

https://t.me/khersonskaODA/41514

Теги: #постраждалі #херсон #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:08 31.08.2025
Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

Обстріли Дніпропетровщини: 1 загиблий і 6 поранених – ОВА

22:07 30.08.2025
Російські обстріли на Сумщині: поранено старосту села – ОВА

Російські обстріли на Сумщині: поранено старосту села – ОВА

21:11 30.08.2025
До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

13:02 30.08.2025
Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

10:17 30.08.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожу атаку зросла до 25 осіб

10:12 30.08.2025
Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

Один із постраждалих у Запоріжжі у тяжкому стані

09:35 30.08.2025
У Херсонській області одна людина загинула, семеро поранені через ворожі обстріли

У Херсонській області одна людина загинула, семеро поранені через ворожі обстріли

09:04 30.08.2025
Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

Кількість постраждалих від нічної атаки в Запоріжжі збільшилась до 24 – Федоров

07:27 30.08.2025
Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

Нічна атака на Запоріжжя: Пошкоджено 14 багатоповерхівок і понад 40 приватних будинків

07:22 30.08.2025
Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

ВАЖЛИВЕ

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

Зеленський: Розраховуємо, що на зустрічах в Китаї звучатиме підтримка щодо припинення вогню

Убивство Парубія було ретельно підготовлене, СБУ залучена до розслідування - Зеленський

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

ОСТАННЄ

Литва встановила "зуби дракона" на кордоні з РФ та Білоруссю

Єврокомісар та глави МЗС обговорили підтримку України та перспективи вступу до ЄС

Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

УДО відреагувало на звинувачення в ЗМІ щодо нібито відмови Парубію в держохороні

Після нічної атаки у Запоріжжі відновили електропостачання більшості споживачів – ОВА

ЗСУ звільнили село Мирне біля Куп'янська – ОСУВ "Дніпро"

Ракета РФ знищила відділення "Укрпошти" в Києві

Постраждав чоловік через удар ворожого дрону по Запорізькій області

Генсек Ради Європи госпіталізований

Трамп підтвердив тристоронні переговори з Зеленським та Путіним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА