Росіяни вбили чоловіка у Херсоні, ще 4 мешканців постраждали - ОВА

У центрі Херсона внаслідок ворожого обстрілу загинув 74-річний чоловік, ще 4 містян поранено, одна з них у важкому стані, повідомляє міська влада.

"Росіяни атакували з БпЛА ще одну херсонку. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна жінка. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення шиї, тулуба та ніг.

Зазначається, що потерпіла у важкому стані. Нині вона перебуває під наглядом медиків.

Разом з тим, ОВА повідомляє ще про постраждалих у суботу ввечері внаслідок ворожих атак.

Близько 17:00 російські окупаційні війська атакували з безпілотника Херсон. Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 62-річний чоловік. Він дістав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення попереку та ноги. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості.

У Дніпровському районі під удар російського БпЛА потрапив житель Херсона. У 61-річного чоловіка вибухова травма, уламкові поранення тулуба та стегна.

Згодом внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждала 59-річна мешканка Херсона. Вона дістала вибухову травму, уламкові поранення шиї, тулуба та ніг. Потерпіла у важкому стані.

Близько 18:40 армія РФ скинула вибухівку з БпЛА на чоловіка у Корабельному районі. Внаслідок ворожого удару 45-річний херсонець дістав мінно-вибухову травму.

