Інтерфакс-Україна
Події
21:11 30.08.2025

До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

1 хв читати
До 34  збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя
Фото: https://t.me/regina_harchenko

Станом на 19:00 суботи до 34 осіб збільшилось число жертв російської атаки на Запоріжжя в ніч на суботу, повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", - написала вона в телеграмі.

За її словами, роботи з ліквідації продовжуються. Комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.

Як повідомлялося, Росія здійснила наймасовіший удар в ніч на суботу по Запоріжжю, окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах регіону.

 

Теги: #постраждалі #запорізька #атака

