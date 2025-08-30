До 34 збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки РФ на Запоріжжя

Фото: https://t.me/regina_harchenko

Станом на 19:00 суботи до 34 осіб збільшилось число жертв російської атаки на Запоріжжя в ніч на суботу, повідомила секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко.

"Станом на зараз вже 34 постраждалих внаслідок масованої атаки", - написала вона в телеграмі.

За її словами, роботи з ліквідації продовжуються. Комунальні служби вже вивезли понад 100 тонн сміття.

Як повідомлялося, Росія здійснила наймасовіший удар в ніч на суботу по Запоріжжю, окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах регіону.