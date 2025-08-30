Трамп не має наміру відправляти війська в Україну, але допоможе Європі

Президент Дональд Трамп заявив, що не відправлятиме війська в Україну, але допоможе Європі.

"Ми продаємо обладнання НАТО. Ми не продаємо його Україні. Вони платять за обладнання. Ми не витрачаємо жодних грошей на війну. Це певна різниця. Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо відправляти туди війська чи щось інше. Але якщо ми можемо допомогти Європі, вони будуть там", - сказав він в інтерв'ю виданню Daily Caller.