Інтерфакс-Україна
Події
16:10 30.08.2025

Буданов про вбивство Парубія: Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму

1 хв читати
Буданов про вбивство Парубія: Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що убивством народного депутата, бувшого голови Верховної Ради (2016-2019) Андрія Парубія вороги намагаються посіяти страх, щоб зламати волю українців до спротиву.

"Сьогодні від ворожих куль у Львові загинув націоналіст, політик, Голова Верховної Ради України (2016-2019), народний депутат України Андрій Парубій. Державник, патріот, безкомпромісний борець за Незалежність України, за захист української мови й культури. Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву", - написав Буданов у телеграм-каналі.

Він висловив щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. "Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу", - йдеться у дописі.

Теги: #вбивство_парубія #буданов

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:28 30.08.2025
Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

15:04 30.08.2025
Посол ЄС Матернова: Я шокована вбивством Парубія

Посол ЄС Матернова: Я шокована вбивством Парубія

14:10 30.08.2025
"Європейська Солідарність" вимагає від влади прозорого розслідування вбивства Парубія

"Європейська Солідарність" вимагає від влади прозорого розслідування вбивства Парубія

13:56 30.08.2025
Офіс генпрокурора: у Львові після вбивства Парубія оголошено спецоперацію "Сирена"

Офіс генпрокурора: у Львові після вбивства Парубія оголошено спецоперацію "Сирена"

13:22 30.08.2025
Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

13:18 30.08.2025
У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

16:19 23.08.2025
Нові проєкти щодо посилення воєнної розвідки України обговорив Буданов із канадським філантропом Темертеєм й представниками діаспори

Нові проєкти щодо посилення воєнної розвідки України обговорив Буданов із канадським філантропом Темертеєм й представниками діаспори

10:54 14.08.2025
Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

Армія КНДР стала третьою в світі, яка отримала досвід сучасної війни на широкому фронті, – Буданов

13:39 12.08.2025
Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

11:39 06.08.2025
Буданов закликав українців не вестися на маніпуляцію емоціями, до якої вдається РФ

Буданов закликав українців не вестися на маніпуляцію емоціями, до якої вдається РФ

ВАЖЛИВЕ

Буданов попередив про велику хвилю "інформаційного нагнітання" через навчання в Білорусі

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

ОСТАННЄ

Глава МЗС Польщі про вбивство Парубія: Україна втратила одного зі своїх найкращих синів

Росіяни поцілили у ринок на Дніпропетровщині, четверо постраждалих

Сибіга закликав європейських колег до повної дипломатичної мобілізації і реалістичних стратегій із примусу РФ до миру

ГУР Міноборони України знищило склад вибухових речовин в Тульській області - джерело

УЧХ допомагав постраждалим від повітряної атаки РФ на Запоріжжя

Окупанти знову розстріляли цивільного на Донеччині – НГУ "Азов"

Трамп веде переговори щодо розміщення американських приватних військових компаній в Україні - ЗМІ

Останній день літа в Україні буде сухим і теплим

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА