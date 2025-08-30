Буданов про вбивство Парубія: Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зазначив, що убивством народного депутата, бувшого голови Верховної Ради (2016-2019) Андрія Парубія вороги намагаються посіяти страх, щоб зламати волю українців до спротиву.

"Сьогодні від ворожих куль у Львові загинув націоналіст, політик, Голова Верховної Ради України (2016-2019), народний депутат України Андрій Парубій. Державник, патріот, безкомпромісний борець за Незалежність України, за захист української мови й культури. Вороги нездатні підкорити Україну силою, тому вдаються до тероризму, намагаються посіяти страх, спровокувати суспільну напругу та хаос, щоб зламати волю української нації до спротиву", - написав Буданов у телеграм-каналі.

Він висловив щирі співчуття рідним та близьким Андрія Парубія. "Він назавжди залишиться прикладом відданості українській справі та єдності українського народу", - йдеться у дописі.