Посол ЄС Матернова: Я шокована вбивством Парубія

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова шокована вбивством народного депутата, ексспікера Верховної Ради Андрія Парубія.

"Я шокована і глибоко засмучена вбивством Андрія Парубія у Львові. Він був колишнім головою Верховної Ради та борцем за демократію в Україні. Винні мають бути притягнуті до відповідальності. Висловлюю співчуття його родині та друзям", - написала вона у соцмережі Х у суботу.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що Андрій Парубій - патріот і державник, який зробив величезний внесок в захист свободи, незалежності та суверенітету України.

"Людина, чиє місце по праву в підручнику історії. Абсолютно шокуюча звістка. Щиро співчуваю та бажаю сили всім близьким і рідним, колегам, побратимам. Сподіваємося на якнайшвидше розслідування всіх обставин і покарання вбивці", - написав міністр у соцмережі Фейсбук.