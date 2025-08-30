Інтерфакс-Україна
Події
12:07 30.08.2025

Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

1 хв читати
Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink
Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

США погодили продаж обладнання Україні на $329,1 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink. Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму $179,1 млн. Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму $150 млн", - написав він у телеграмі у суботу.

Шмигаль зазначив, що системи ППО Patriot є життєво важливими для України та висловив вдячність американським партнерам за підтримку. "Вдячний американським партнерам за підтримку!" - написав він.

Раніше повідомлялося з посиланням Агентство оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA), що Державний департамент США ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України щодо підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму $179,1 млн. Також Держдеп ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України супутникових комунікаційних послуг та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму $150 млн.

Теги: #україна #patriot #starlink #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:52 30.08.2025
За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

За рішенням Держдепу США Україна може отримати супутникові комунікаційні послуги на $150 млн

08:13 30.08.2025
Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

Апеляційний суд США визнав більшість тарифів Трампа незаконними

06:30 30.08.2025
Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

Посол США при НАТО: Ми надаємо деякі можливості для глибших ударів, і найімовірніше, українці ними скористаються

02:23 30.08.2025
Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем підтримки Patriot на $179,1 млн

Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем підтримки Patriot на $179,1 млн

18:12 29.08.2025
Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

Венс: Ми хочемо захистити територіальну цілісність України, не хочемо, щоб Росія захопила всю країну

20:49 28.08.2025
Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

18:27 27.08.2025
Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

Мерц: Ми не хочемо, щоб Україна капітулювала – ЗМІ

16:53 27.08.2025
ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

11:33 27.08.2025
Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

Литва пропонує розпочати переговори про вступ України до ЄС без участі Угорщини

18:45 26.08.2025
Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

Бельгія надасть Україні декілька F-16 у найближчі місяці – глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

У Запоріжжі вже 28 постраждалих

Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

ОСТАННЄ

Свириденко про загибель Парубія: Це глибока втрата для країни

Стефанчук від імені Ради висловив співчуття через вбивство Парубія

У Парубія стріляли 8 разів, нападник був на електровелосипеді, замаскований під кур'єра, – джерела

Число постраждалих у Запоріжжі через нічну комбіновану атаку РФ зросло до 29 осіб

У Львові вбили нардепа Парубія - Зеленський

У Львові встановлюють обставини вбивства політичного діяча, за даними джерел, йдеться про Андрія Парубія

Сили оборони відкинули окупантів у Дніпропетровській та Харківській областях - DeepState

Дозвіл на виїзд чоловіків 18-22 років не спричинив зростання пасажиропотоку – Держприкордонслужба

Проєкт постанови про онлайн-трансляції Ради зареєстровано в парламенті

Польща примусово вислала 15 громадян України - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА