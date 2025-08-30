Шмигаль подякував США за дозвіл на закупівлю обладнання Україні на $329,1 млн для Patriot і Starlink

Фото: https://t.me/ministry_of_defense_ua

США погодили продаж обладнання Україні на $329,1 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"США погодили продаж обладнання Україні на більш ніж $300 млн для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink. Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму $179,1 млн. Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму $150 млн", - написав він у телеграмі у суботу.

Шмигаль зазначив, що системи ППО Patriot є життєво важливими для України та висловив вдячність американським партнерам за підтримку. "Вдячний американським партнерам за підтримку!" - написав він.

Раніше повідомлялося з посиланням Агентство оборонного співробітництва та безпеки США (DSCA), що Державний департамент США ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України щодо підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму $179,1 млн. Також Держдеп ухвалив рішення про можливий іноземний військовий продаж уряду України супутникових комунікаційних послуг та пов’язаного обладнання на орієнтовну суму $150 млн.