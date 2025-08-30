Інтерфакс-Україна
11:38 30.08.2025

У DeepState розповіли про тактику росіян з використанням антитепловізійних плащів

Російські окупаційні війська масштабували використання антитепловізійних плащів, що дозволяє їм згідно з новою піхотною доктриною "активно просочуватися у темну пору", оминати оборонні позиції ЗСУ та заходити їм в тил, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Росіяни "масштабували використання антитепловізійних плащів, за рахунок чого мають змогу активно просочуватися у темну пору. Згідно з новою піхотною доктриною ворога, задача стоїть не вступати в бій на передній лінії, а просочуватися, оминаючи оборонні позиції. Далі задача виходити в тил і шукати позиції пілотів чи мінометників, і вже з ними починати стрілецький бій", -  йдеться у повідомленні DeepState у телеграм-каналі у суботу.

"Важливо роль в цьому відіграють спеціальні плащі-накидки, які мінімізують видимість тепла. Тактика застосовується давно і вже стала популярною практично всюди"- зазначили аналітики.

