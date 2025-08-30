Минула ніч стала п'ятою за кількістю випущених по Україні та знешкоджених дронів і ракет за всю війну

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Ніч на суботу, 30 серпня, стала п'ятою за кількістю випущених російськими окупантами по Україні, а також збитих та подавлених українськими засобами радіоелектронної боротьби дронів та ракет за весь час російсько-української війни.

Як свідчать дані Повітряних сил Збройних сил України, рекордною була ніч на 9 липня, коли окупанти випустили по Україні 728 дронів та 13 ракет, з них було знешкоджено 711 дронів та сім ракет.

У ніч на 28 серпня окупанти випустили по Україні 598 дронів та 31 ракету, було збито за подавлено 563 дрона та 26 ракет. В ніч на 12 липня окупанти випустили 597 дронів та 26 ракет, було знешкоджено 577 дронів та 25 ракет. У ніч на 21 серпня було випущено 574 дрона та 40 ракет, з яких 546 дронів та 31 ракета були знешкоджені.

За даними Повітрних сил, в ніч на 30 серпня окупанти випустили 537 дронів та 45 ракет по Україні, з яких 510 та 38 відповідно були знешкоджені. Ефективність ППО минулої ночі таким чином становила 94,2%, що стало одним з найвищих показників з початку повномасштабного вторгнення.

В ніч на 4 липня з боку окупантів було випущено 539 дронів та 11 ракет, з яких 476 дронів було збито та подавлено, дві ракети збито. В ніч на 9 червня по Україні випустили 479 дронів та 20 ракет, було знешкоджено 460 дронів та 19 ракет.

Як повідомлялось, противник після тижневої перерви повернувся до практики масованих повітряних атак з використанням БпЛА та ракетних ударів з наземних та повітряних носіїв.

Найменший відсоток випущених російськими окупантами дронів з початку повномасштабного вторгнення було знешкоджено в ніч на 20 липня (25 з 57, тобто 44%). Найвищий відсоток знешкоджених дронів і ракет було зафіксовано в ніч на 9 липня, коли противник випустив 729 дронів та 13 ракет (разом 741 засіб). З них було збито 303 і подавлено 415 (разом 718), що дало ефективність близько 96,9%. Зазвичай цей показник залежить від того, чи окупанти під час атаки використовують дрони переважно для ударів по цілях в тилу, чи переважно поблизу лінії фронту.