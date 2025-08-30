Інтерфакс-Україна
Події
09:56 30.08.2025

Зеленський після чергового нічного удару РФ: Тепер ми розраховуємо на реальні дії

Росія знову демонструє небажання до мирного процесу, час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів, Україна розраховує на реальні дії світу, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми бачили реакцію світу на попередній обстріл. Але тепер, коли Росія знову показує, що на слова їй начхати, ми розраховуємо на реальні дії. Зрозуміло чітко, що час, відведений для підготовки зустрічі на рівні лідерів, Москва використала для підготовки нових масованих ударів", - написав він у телеграмі у суботу, коментуючи нічну атаку росіян на Україну.

"Єдиний спосіб знову відкрити вікно можливості для дипломатії – це жорсткі тарифи проти всіх, хто накачує російську армію грошима, та дієві санкції проти самої Москви – банківські та енергетичні. Ця війна не припиниться від політичних заяв – потрібні справжні кроки. Ми чекаємо на дії Америки, Європи і всього світу", - наголосив Зеленський.

За даними президента, від удару вночі постраждали Волинська, Дніпровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Рівненська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області. Багато було пожеж, переважно постраждала цивільна інфраструктура: будинки, підприємства. "Майже 540 дронів, 8 балістичних та 37 ракет інших типів запустили росіяни проти звичайного життя", - зазначив Зеленський.

"На жаль, станом на зараз відомо про одну загиблу людину та десятки постраждалих, у тому числі й дітей. Знову звичайний житловий будинок", - написав він у телеграмі.

Теги: #атака_рф #реакція #зеленський

