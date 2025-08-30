Інтерфакс-Україна
Події
08:48 30.08.2025

Сили оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" і "Сизранський" у РФ

У ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили нафтопереробні заводи "Краснодарський" (Краснодарський край) та "Сизранський" (Самарська область) у РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, "Краснодарський" виробляє світлі нафтопродукти об’ємом 3 млн тонн на рік – бензини, дизельне та авіаційне пальне, і бере участь у забезпеченні збройних сил РФ. "В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального до військових частин окупантів, у ніч на 30 серпня підрозділи Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили "НПЗ Краснодарський" (Краснодарский край, рф). Цей нафтопереробний завод виробляє світлі нафтопродукти обʼємом 3 млн тон на рік - бензини, дизель, авіаційне пальне.

Бере участь у забезпеченні збройних сил рф", – повідомляє Генштаб.

На обʼєкті зафіксовано численні вибухи та пожежу.

Підрозділи Сил безпілотних систем повторно уразили "Сизранський" НПЗ, який виробляє бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут та бітум. За даними Генштабу, об’єми переробки підприємства до серпня 2025 року складали 8,5 млн тонн на рік, наразі фіксується пожежа в районі об’єкта.

"Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони вживають заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських загарбників та змусити російську федерацію припинити збройну агресію проти України", – зазначили в Генштабі ЗСУ.

 

