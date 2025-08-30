Генштаб зафіксував впродовж доби 172 бойових зіткнень

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 172 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 76 авіаційних ударів, застосувавши 4 ракети та скинувши 131 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, здійснив 4 476 обстрілів, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5660 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб