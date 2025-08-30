Внаслідок атак РФ на Запорізьку область 22 поранених, за добу завдано 613 ударів по 15 населених пунктах

Фото: https://t.me/ivan_fedorov_zp

Внаслідок атак російських військ на Запорізьку область 21 особа дістала поранень, за його словами, окупанти завдали 613 ударів по 15 населених пунктах регіону протягом останньої доби, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Згодом Федоров додав: "Уже 22 поранених через нічні удари росіян по Запоріжжю. Серед постраждалих троє дітей - хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років".

За його словами, ворог здійснив 7 ракетних ударів по Запоріжжю; 8 авіаційних ударів по Комишувасі, Гуляйполю, Малій Токмачці, Білогірʼю та Малинівці; а також 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Оріхову, Малій Токмачці, Новоданилівці, Преображенці, Щербаках та Малинівці.

Крім того, 421 безпілотний літальний апарат різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Комишуваху, Червонодніпровку, Магдалинівку, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Малинівку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.

"169 артилерійських ударів завдано по території Магдалинівки, Плавнів, Гуляйполя, Оріхова, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки", - зазначено в повідомленні, опублікованому у Телеграм.

Федоров також повідомив, що надійшло 99 повідомлень про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів та обʼєктів інфраструктури.