04:16 30.08.2025

У Дніпрі та Павлограді зафіксовані влучання під час масованої атаки – ОВА

Під час масованої атаки на Дніпропетровську область пролунали вибухи, зафіксовані влучання у Дніпрі та Павлограді, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Область під масованою атакою. Лунають вибухи. Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою", – написав він у телеграм-каналі.

