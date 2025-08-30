У Дніпрі та Павлограді зафіксовані влучання під час масованої атаки – ОВА

Під час масованої атаки на Дніпропетровську область пролунали вибухи, зафіксовані влучання у Дніпрі та Павлограді, повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Область під масованою атакою. Лунають вибухи. Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою", – написав він у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/23961