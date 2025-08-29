США на Радбезі ООН закликали РФ негайно прийняти рішення про рух до миру та пригрозили санкційними наслідками

Нещодавні атаки російських дронів і ракет на Україну, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та пошкодження офісів Представництва ЄС та British Council, ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру, заявив в.о. заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі.

"Останні атаки дронів і ракет на Україну, які призвели до численних жертв серед цивільного населення та пошкодження житлових районів, офісів Представництва ЄС у Києві та будівлі, в якій розміщується Британська Рада, ставлять під сумнів серйозність прагнення Росії до миру. Ці удари по цивільних районах повинні негайно припинитися. Ми висловлюємо найглибші співчуття жертвам та їхнім родинам. Росія повинна негайно прийняти рішення про рух до миру", - сказав він на екстренному засіданні Ради безпеки ООН на тему "Підтримка миру та безпеки України" у Нью-Йорку у п'ятницю.

Представник США зазначив, що протягом останніх тижнів Сполучені Штати доклали "надзвичайних зусиль, щоб покласти край російсько-українській війні". Так, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся віч-на-віч з російським Володимиром Путіним на Алясці. 18 серпня президент Трамп прийняв у Білому домі президента України Зеленського та сім інших європейських лідерів, щоб розвинути прогрес, досягнутий на саміті на Алясці.

"Лідери Росії та України повинні домовитися про проведення двосторонніх зустрічей. Президент Трамп попередив про подальші економічні заходи, які США можуть вжити, якщо Росія вирішить продовжити цю війну, – заходи, які можуть мати далекосяжні наслідки для майбутнього економічного процвітання Росії. Сполучені Штати закликають РФ уникнути цих наслідків, припинивши насильство та конструктивно долучившись до припинення війни", - сказав Келлі.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що на прохання України, підтримане її партнерами, Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання у пʼятницю, 29 серпня. Зустріч відбувається у відповідь на останню смертоносну масовану хвилю російських ракетних атак й атак безпілотників на Київ та інші українські міста.

У п'ятницю підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували наслідки нічного обстрілу Києва в ніч на 28 серпня, внаслідок якого загинули 25 людей, серед них четверо дітей.