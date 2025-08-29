На Запоріжжі 69-річного чоловіка поранено внаслідок удару російського FPV-дрона

69-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки російського FPV-дрона по автомобілю у Магдалинівці, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі.

"69- річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. росіяни ударили fpv-дроном по автомобілю у Магдалинівці. Автівка пошкоджена. Пораненому чоловікові надається уся необхідна допомога", – зазначив Федоров.

