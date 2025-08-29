Інтерфакс-Україна
Події
22:33 29.08.2025

В Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю та виникла пожежа - ОВА

1 хв читати

Внаслідок ворожого удару по обласному центру пошкоджено будівлю та виникла пожежа на одному з промислових підприємств, постраждалих немає, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Вибух чули жителі в одному із районів… Не полишайте укриття.Атака триває", – написав Федоров у повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Пізніше він додав: "Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих".

Джерела: https://t.me/ivan_fedorov_zp/24463

https://t.me/ivan_fedorov_zp/24465

Теги: #запоріжжя #наслідки #атака

