22:33 29.08.2025
В Запоріжжі внаслідок ворожого удару пошкоджено будівлю та виникла пожежа - ОВА
Внаслідок ворожого удару по обласному центру пошкоджено будівлю та виникла пожежа на одному з промислових підприємств, постраждалих немає, повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
"Вибух чули жителі в одному із районів… Не полишайте укриття.Атака триває", – написав Федоров у повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.
Пізніше він додав: "Пошкоджена будівля, виникла пожежа на одному з промислових підприємств Запоріжжя. Такі наслідки ворожого удару по обласному центру. Попередньо, без постраждалих".
