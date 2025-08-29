Масовість застосування дронів, схоже, вже наступного року остаточно змінить роль піхоти у війні – ЦПД

Російські війська остаточно перейшли на принципи застосування штурмових груп як основи у війни, оскільки масовість застосування дронів змінює роль піхоти у війні, "схоже, що це станеться вже наступного року", вважає керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни намагаються збільшити набір на контракти, зокрема переманюють строковиків, а також іноземців. Окрім цього, російська армія робить більшу ставку на мотоцикли, баггі та інше замість бронетехніки. Це все вони роблять, бо в кілзонах броня і люди швидко знищуються дронами і єдина можливість пройти зону від 5 до 15 км - це на такому транспорті. Але дронів зараз вистачає і для того, щоб палити таких скутеристів", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

"Подібні плани, які озвучує Бєлоусов у РФ (міністр оборони РФ – ІФ-У), свідчать про остаточний перехід росіян до принципів застосування штурмових груп як основи у війни. Це не є чимось критичним. Штурмові групи ворога працюють на сході, вони знищуються", - зазначив він та додав: "Взагалі, масовість дронів, особливо на штучному інтелекті, остаточно змінить роль піхоти у війні. Схоже, що це станеться вже наступного року.

"Всі дії росіян свідчать, що війну завершувати вони не планують. Захід, сподіваюсь, це розуміє. І війну вони планують не тільки проти нас вести", - наголосив Коваленко.