17:31 29.08.2025

Єрмак у США запросив Віткоффа відвідати Україну

Фото: https://t.me/ermaka2022/6871

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак і перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця зустрілися в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівеном Віткоффом і запросили його відвідати Україну.

"Ми відкриті до прямих перемовин на рівні лідерів і готові до обговорення найширшого спектра питань. Вважаємо, що потрібен тиск світу, щоб Росія була готова реально рухатись до миру та зокрема проводити критично важливі для миру зустрічі на рівні лідерів. Запросив пана Віткоффа відвідати Україну найближчим часом", - написав Єрмак у телеграм-каналі у п'ятницю.

За його словами, головними темами розмови була координація дипломатії та виконання усіх домовленостей саміту у Вашингтоні.

На початку зустрічі Єрмак поінформував Віткоффа про російські злочини, зокрема, про масовану ракетно-дронову атаку на Київ, яка забрала життя 23 людей, серед них — четверо дітей.

"На жаль, Росія не виконує нічого із необхідного для завершення війни та очевидно затягує бойові дії. Україна підтримує рішучу налаштованість президента Трампа та всіх партнерів якнайшвидше досягти тривалого миру. Саме Україна сприймає позитивно всі мирні пропозиції Сполучених Штатів. Але, на жаль, кожну з них загальмовує саме російська сторона", - наголосив керівник ОП.

