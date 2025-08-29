Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Один із блоків гарантій безпеки – це зброя для армії, він складається з трьох треків: вітчизняне, європейське виробництво, та американська зброя, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Перший трек – вітчизняне наше виробництво. Дрони, технології тощо. Другий трек – європейське виробництво. ППО, артилерія тощо. Третій трек - американська зброя. Американська зброя – це коридор під назвою PURL, через НАТО, як фінансувати", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

За його словами, інші гарантії безпеки – це фінансування армії, гарантії безпеки у форматі 5 статті НАТО, а також санкції і російські активи, які можуть бути використані на відновлення України.