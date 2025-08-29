Українська делегація в США обговорить PURL та дипломатичний трек - Зеленський

Фото: Unsplash

Українська делегація в США обговорить прискорення програми PURL та дипломатичний трек, зокрема, координацію підготовки зустрічей на рівні лідерів та гарантії безпеки, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"У нас є з американською стороною кілька питань. Перше питання - програма PURL. Ми купуємо зброю Сполучених Штатів Америки. У нас є Данія, Норвегія, Швеція на 500 млн, Німеччина на 500 млн, Канада … на 500 млн, Бельгія сьогодні на ранок підтвердила 100 млн. Ми хочемо, щоб цей коридор працював трішки швидше. Це питання №1", - сказав Зеленський під час брифінгу у п’ятницю.

Президент також зазначив, що РФ демонструє неготовність до дипломатії своїми ударами по цивільних. Україна скликала на п’ятницю Радбез ООН щодо цих атак, представляти Україну буде прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Окрім того, вона проведе зустріч з бізнесом США, зокрема, з потенційними інвесторами.

"Що стосується треку, там голова офісу (Андрій Єрмак – ІФ-У) буде зустрічатися з Віткофом, так, як ми домовилися з президентом Трампом. Віткофф, Рубіо, і підключається Дж. Ді Венс,… з нашого боку Єрмак, Умєров, і підключається Кислиця", - додав президент.

За його словами, сьогодні українська делегація обговорить зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом питання координації щодо підготовки зустрічей.

"А також щодо гарантій безпеки, чому ми організовуємо, наприклад, на наступному тижні європейський трек, тому що нам треба все, щоб архітектура вже взагалі була зрозуміла всім. Потім ми хочемо так само підключитись до президента Трампа упродовж однієї зустрічі наступного тижня і сказати, як ми це бачимо", - наголосив Зеленський.