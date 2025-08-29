Інтерфакс-Україна
Події
12:53 29.08.2025

Бельгія збільшить свій внесок в PURL на EUR100 млн до EUR1,1 млрд цього року

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен анонсував збільшення внеску своєї країни на EUR100 млн в ініціативу НАТО PURL (список пріоритетних потреб України) із закупівлі для України зброї та боєприпасів американського виробництва у відповідь на удари РФ по Україні.

"У рамках пакету PURL Бельгія надасть Україні додатково 100 мільйонів євро військової допомоги цього року, на додаток до мільярда, який ми вже надали. Росія посилює свої смертельні атаки. Ми повинні відповісти на це одноголосно", - написав Франкен в соцмережі Х у п'ятницю.

Міністр оборони України Денис Шмигаль у відповідь подякував бельгійцям за бельгійському уряду за підтримку.

"Бельгія надасть Україні 100 мільйонів євро військової допомоги цього року через механізм PURL. Цей пакет допомоги йде на додаток до 1 мільярда євро військової підтримки, яку Бельгія вже надала. Я вдячний своєму колезі Тео Франкену, а також бельгійському народу та уряду за підтримку України в нашій боротьбі за свободу!" - написав він в Х.

Як повідомлялося, російські окупанти в ніч на четвер атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 23 людей, серед них четверо дітей, ще вісім вважаються зниклими без вісти.

Теги: #purl #бельгія

