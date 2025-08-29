Трамп скасовує $1,5 млн допомоги на просування картин українських жінок

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп збирається скасувати майже $5 млрд затверджених Конгресом витрат на зовнішню допомогу та миротворчість, зокрема, $1,5 млн на просування картин українських жінок, пише The New York Post.

За публікацією, для скасування Трамп хоче використовувати юридично спірний маневр "кишенькового скасування", який не застосовувався протягом 48 років.

Як повідомляється, ці кошти були призначені для широкого кола некомерційних організацій та іноземних урядів, але на початку цього року їх використання було призупинено Управлінням з питань управління та бюджету Білого дому (OMB), а потім опинилося в юридичній невизначеності через позов, поданий Глобальною радою з питань охорони здоров'я (Global Health Council).

"Адміністрація Трампа виділила статті витрат, які, на її думку, є марнотратними, такі як $24,6 млн на "кліматичну стійкість" в Гондурасі, $2,7 млн для Південноафриканського фонду демократії, який публікував провокаційні статті на расові теми, зокрема "Проблема з білими людьми", та $3,9 млн на просування демократії серед ЛГБТ-спільноти на Західних Балканах. Серед інших виділених коштів – $1,5 млн на просування картин українських жінок", - йдеться у статті.

Також приблизно $838 млн будуть скорочені з фонду миротворчої діяльності, включають виплати на підтримку миротворчих сил ООН у таких країнах, як Демократична Республіка Конго, де адміністрація Трампа нещодавно посприяла укладенню мирної угоди з сусідньою Руандою, та Центральноафриканська Республіка, де місія була піддана критиці за те, що вона, на думку критиків, відповідає інтересам російського бізнесу.

Також скорочені кошти на миротворчу діяльність включають $11 млн на забезпечення уругвайських міжнародних миротворчих сил бронетранспортерами, $4 млн на навчальний центр у Замбії та $3 млн на казарми для розміщення казахстанських миротворців.

Законність "кишенькових скасувань" є предметом інтенсивних дебатів, але судових прецедентів з цього питання майже немає. Законодавчий орган Government Accountability Office вважає таку практику незаконною, а команда ОМБ Трампа стверджує протилежне.

Закон про контроль за вилученням коштів 1974 року обмежує можливість президента відмовлятися від витрачання виділених коштів і визначає процедуру законодавчих скасувань — таких як пакет, підписаний Трампом минулого місяця, який передбачає вилучення 1 млрд доларів федерального фінансування для NPR і PBS та 8 млрд доларів від USAID.