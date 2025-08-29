Інтерфакс-Україна
12:12 29.08.2025

Мінкультури підписало меморандуми з ЮНЕСКО щодо відновлення закладів культури

Фото: МКСК

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України підписало три меморандуми про співпрацю з Представництвом ЮНЕСКО в Україні та національними закладами культури – Харківською державною науковою бібліотекою імені В. Г. Короленка, Харківським національним університетом мистецтв імені І. П. Котляревського та Одеським державним музичним ліцеєм імені професора П. С. Столярського.

"Щиро вдячна ЮНЕСКО, уряду Японії та всім, хто підтримує Україну у цей непростий час. Особливо цінною є готовність не зупинятись на формальних кроках, а переходити до реальних дій. Ми разом працюємо над тим, щоб зберегти українську культурну спадщину, національну пам’ять, мистецтво та ідентичність", - цитує в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України Тетяну Бережну пресслужба.

Зазначається, що це вже другий етап такої співпраці Мінкультури і ЮНЕСКО  — перший меморандум було підписано у межах проєкту з Київською академією мистецтв імені Бойчука.

Так, укладені меморандуми про співпрацю передбачають реалізацію комплексних заходів з відновлення об’єктів культурної інфраструктури, що зазнали пошкоджень унаслідок збройної агресії російської федерації.

"Харківська державна наукова бібліотека імені В. Г. Короленка – найбільша бібліотека Східної України з понад 7 млн одиниць фондів зазнала серйозних пошкоджень через російські обстріли. Меморандумом передбачена модернізація системи опалення всього бібліотечного комплексу, аби зберегти фонди та саму будівлю – пам’ятку архітектури", - йдеться в повідомленні. 

Одеський державний музичний ліцей імені професора П. С. Столярського – унікальна музична школа, заснована легендарним педагогом, була пошкоджена вибуховою хвилею в липні 2023 року: зруйновано сотні вікон і дверей, стелю, і завдяки підтримці ЮНЕСКО та уряду Японії буде здійснено реставрацію й укріплення будівлі, що дозволить відновити навчальний процес та зберегти традицію музичної освіти.

Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського – один із провідних мистецьких вишів України зазнав суттєвих пошкоджень у березні 2022 року, і в межах меморандуму ЮНЕСКО допоможе відновити системи опалення, водопостачання та каналізації, щоб забезпечити безпечні умови для навчання студентів і збереження культурного простору.

Згідно з повідомленням, фінансування проєктів, організацію робіт, технічний супровід та контроль за їх реалізацією здійснює ЮНЕСКО за підтримки уряду Японії.

