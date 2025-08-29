ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

Центр протидії дезінформації заявляє, що інформація про "масовий виїзд молоді з України" після дозволу чоловікам 18–22 років перетинати кордон не відповідає дійсності.

Як повідомили Центру у Державній прикордонній службі України, зміни до Правил перетину кордону не вплинули на пасажиропотік.

"Суттєвого збільшення кількості подорожуючих не зафіксовано. Черги на пунктах пропуску виникають переважно через літній сезон та вихідні дні, коли традиційно зростає їхня кількість", - йдеться у повідомленні.

У Центрі підкреслили, що російські ресурси маніпулюють цією темою та емоційними коментарями в соцмережах, аби створити враження "масового виїзду молоді за кордон".