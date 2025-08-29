ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

Центр протидії дезінформації заперечує інформацію ворожих телеграм-каналів про нібито існування офіційної анкети для українців на польському кордоні з вимогами "визнати Бандеру терористом" та "взяти відповідальність за Волинську трагедію".

"Насправді це фейк. Офіційні анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих питань. Вони доступні на сайті уряду Польщі та містять лише стандартні поля: персональні дані, дату прибуття, громадянство, адресу проживання і контактну інформацію", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

У Центрі підкреслили, що польські прикордонники та урядові установи не висувають жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист.

"Мета дезінформації — посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство й солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення росії", - зазначили в ЦПД.

Раніше Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовував інформацію телеграм-каналів щодо жорстоких методів перевірки українців на польсько-українському кордоні.