Інтерфакс-Україна
Події
11:36 29.08.2025

ЦПД спростував фейк про "анкети з Бандерою і Волинською трагедією" на польському кордоні

1 хв читати

Центр протидії дезінформації заперечує інформацію ворожих телеграм-каналів про нібито існування офіційної анкети для українців на польському кордоні з вимогами "визнати Бандеру терористом" та "взяти відповідальність за Волинську трагедію".

"Насправді це фейк. Офіційні анкети для отримання номера PESEL не містять жодних політизованих питань. Вони доступні на сайті уряду Польщі та містять лише стандартні поля: персональні дані, дату прибуття, громадянство, адресу проживання і контактну інформацію", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

У Центрі підкреслили, що польські прикордонники та урядові установи не висувають жодних політичних умов для українців, які отримують тимчасовий захист.

"Мета дезінформації — посіяти недовіру між українцями та поляками, зруйнувати партнерство й солідарність, які посилилися з початком повномасштабного вторгнення росії", - зазначили в ЦПД.

Раніше Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростовував інформацію телеграм-каналів щодо жорстоких методів перевірки українців на польсько-українському кордоні.

Теги: #польща #цпд #анкета #фейк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:02 29.08.2025
ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

ЦПД спростував фейки про "масову втечу молоді з України"

01:20 29.08.2025
Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Зеленський провів онлайн-зустріч з новим президентом Польщі та іншими лідерами для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

23:18 28.08.2025
Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

06:33 28.08.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

16:53 27.08.2025
ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

15:52 27.08.2025
Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

11:24 27.08.2025
В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

08:52 26.08.2025
У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

У Польщі спростували можливість відключення Starlink для України

18:44 25.08.2025
Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

Прийняття у Польщі рішення про прирівнювання українських символів до нацистських і комуністичних вимагатимуть реагування Києва - джерело

17:56 25.08.2025
Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

ВАЖЛИВЕ

Держстат планує восени презентувати новий сайт

Рятувальні роботи на місці удару по п'ятиповерхівці в Києві завершилися, усього в місті 23 загиблих – Зеленський

Директор ДБР: До суду цього року передано матеріали щодо 75 правоохоронців за обвинуваченням у катуванні

На НВМК відбулися перші почесні поховання невідомих Захисників

ПС ЗСУ: Збито 46 ворожих БпЛА із 68, є влучання у 9 локаціях

ОСТАННЄ

Через російський обстріл у Херсоні загинув чоловік

На станції метро "Іподром" відновить роботу другий вихід

Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК

ЄС в суботу обговорить використання EUR200 млрд російських активів для відновлення України - ЗМІ

Калмикова анонсувала проведення архітектурних і скульптурних конкурсів на низку обʼєктів НВМК

Глава МВС: Тривають аварійні роботи, аби жителі вцілілих квартир п'ятиповерхівки в Києві могли забрати речі

Ворог просунувся в напрямку Святогірська та зайняв нові позиції в Дніпропетровській області - DeepState

ГУР уразило російську РЛС у Криму в ніч на 28 серпня

Нейтральні країни зможуть приєднатися до зусиль Євросоюзу щодо забезпечення гарантій безпеки України - глава дипломатії ЄС

Держстат планує восени презентувати новий сайт

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА