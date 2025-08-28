Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій.

"Дякую Каролю Навроцькому за проведення важливої зустрічі. Це була цінна можливість синхронізувати наші позиції напередодні великих дипломатичних подій. Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", - написав він в телеграмі.

Президент також подякував польському колезі, прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Гітанасу Наусєді, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та щирі співчуття у зв’язку з російським ударом в ніч на четвер.

"Ми також глибоко засмучені новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот. Наші серця з родиною та близькими загиблого. Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію", - наголосив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що санкції є дієвими та мають залишатися на столі. "Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь", - зазначив він.

