Інтерфакс-Україна
Події
23:18 28.08.2025

Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій

1 хв читати

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим президентом Польщі Каролем Навроцьким для синхронізації позицій напередодні великих дипломатичних подій.

"Дякую Каролю Навроцькому за проведення важливої зустрічі. Це була цінна можливість синхронізувати наші позиції напередодні великих дипломатичних подій. Вкрай важливо, що ми підтримуємо постійну координацію, працюючи пліч-о-пліч, аби єдина європейська позиція була чітко почута у Вашингтоні", - написав він в телеграмі.

Президент також подякував польському колезі, прем'єр-міністру Данії Метте Фредеріксен, президенту Литви Гітанасу Наусєді, президенту Естонії Алару Карісу та президенту Латвії Едгарсу Рінкевичсу за слова підтримки та щирі співчуття у зв’язку з російським ударом в ніч на четвер.

"Ми також глибоко засмучені новиною про катастрофу з винищувачем F-16, у якій загинув польський пілот. Наші серця з родиною та близькими загиблого. Наша сила – у нашій єдності. І дуже тішить, що наша позиція єдина: для досягнення миру необхідно чинити більший тиск на Росію", - наголосив Зеленський.

Український лідер підкреслив, що санкції є дієвими та мають залишатися на столі. "Відмова Москви брати участь у форматі лідерів повинна отримати відчутні рішення у відповідь", - зазначив він.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/15822

Теги: #польща #президенти #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:33 28.08.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

20:08 27.08.2025
Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

18:07 27.08.2025
Єрмак і Умєров у Ер-Ріяді обговорили з головою Міноборони країни шляхи досягнення миру

Єрмак і Умєров у Ер-Ріяді обговорили з головою Міноборони країни шляхи досягнення миру

16:53 27.08.2025
ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

ЦПД: Інформація про жорстокі заходи під час перевірки українців на кордоні з Польщею фейкова

15:52 27.08.2025
Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

Посольство України у Польщі у контакті з польськими органами влади відстежує розвиток ситуації навколо вето Навроцького на закон про допомогу українцям

11:24 27.08.2025
В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

В Польщі ініціюють зміни до Конституції щодо громадянства після висловлювань журналіста українського походження

21:36 26.08.2025
Посередництво в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей обговорювали у Києві представники ПАР

Посередництво в процесі досягнення сталого миру та поверненні українських дітей обговорювали у Києві представники ПАР

17:40 26.08.2025
Зеленський обговорив з адміралом Радакіним та його наступником підтримку України та роботу Коаліції охочих

Зеленський обговорив з адміралом Радакіним та його наступником підтримку України та роботу Коаліції охочих

17:18 26.08.2025
Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

Країни Бенілюкс продовжать допомагати Україні "стільки, скільки буде потрібно" – спільна заява

14:46 26.08.2025
Мерц звинувачує Москву в "стратегії затягування часу" – ЗМІ

Мерц звинувачує Москву в "стратегії затягування часу" – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

До 21 зросла кількість загиблих у Києві

РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Китай дозволяє РФ воювати попри їхні заяви, що не можна розширювати війну - Зеленський

Вже 19 загиблих у Києві

ОСТАННЄ

США схвалили продаж Україні авіабоєприпасів на $825 млн – Держдеп

Більшість поїздів повертаються до графіка - "Укрзалізниця"

Загиблих в Києві вже 22 людини - Ткаченко

МЗС та Мінкультури засуджують присутність російського прапора на Венеційському кінофестивалі

У Софіївській Борщагівці зупинили розважальний захід, проведення якого не було погоджено з військовими

Близько 20 тис абонентів на Харківщині залишаються без газу через аварію на газопроводі

До ліквідації наслідків повітряної атаки РФ на Київ залучено понад 20 волонтерів УЧХ

Кількість підтверджених жертв російської нічної атаки Києва, ймовірно, зростатиме - КМВА

Заява Верховної Ради України: Удар по представництву Євросоюзу в Києві - черговий перетин червоної лінії

Головкоми України й Норвегії обговорили напружену ситуацію на сході України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА