Мерц вважає, що після удару РФ по Києву зустріч Зеленського з Путіним не відбудеться

Зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним неможлива після удару РФ по Києву в ніч на четвер, впевнений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

"Ми маємо дати відповідь на цю безпрецедентну атаку. Це здається очевидним, що тепер зустрічі президента Зеленського та президента Путіна не буде, попри домовленість між президентом Трампом та президентом на минулому тижні", — сказав Мерц на спільній з президентом Франції Емманюелем Макроном зустрічі у форті Брегансон на півдні Франції.

Як повідомлялося, російські окупанти вночі атакували дронами та ракетами Україну, зокрема Київ. За останніми даними, у Києві загинули 19 людей, серед них четверо дітей. За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 33 локаціях в 10 районах Києва.