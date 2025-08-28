Україна організує важливі заходи на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, з яким обговорив кроки, які необхідно зробити для того, щоб зупинити вбивства людей.

"Також ми говорили про підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН, на полях якої Україна організує важливі заходи. Розраховуємо на участь Генсека в них", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Він наголосив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів, лише в такому форматі можна обговорити всі найважливіші питання. Однак Росія у відповідь лише висуває нові умови та продовжує свою агресію.

"Ми підтримуємо позицію Антоніу Гутерріша, що припинення вогню мало б стати першим кроком до реального миру. Дякую за чітку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Світ має відновити силу міжнародного права та повагу до принципів Статуту ООН", - додав Зеленський.