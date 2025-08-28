Нічний обстріл Києва зміцнив рішучість Канади сприяти припиненню війни в Україні з наданням їй гарантій безпеки - прем’єр

Фото: https://www.facebook.com/MarkJCarney2025/

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні відзначив незмінність цілей РФ у війні проти України у зв'язку з обстрілом Києва в ніч на четвер та заявив про підтримку українців.

"Минулої ночі Росія здійснила черговий жорстокий напад на Київ, який був спрямований проти цивільного населення і в результаті якого загинуло більше десятка людей, серед яких були й діти. Вбиваючи, коли він мав би вести переговори, Путін найжахливішим чином демонструє, що його місія підкорити український народ своїй тиранії триває", - написав Карні в соцмережі Х.

За його словами, Канада солідарна з народом України. "Канада підтримує Україну; ваша боротьба — це наша боротьба. Канада співпрацює з союзниками, щоб зупинити вбивства і забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, підкріплений надійними і надійними гарантіями безпеки. Вчорашній напад тільки зміцнить нашу рішучість", - додав Карні.

Як повідомлялося, пошкодження будівель та інфраструктури зафіксовано у 33 локаціях Києва у всіх адміністративних десяти районах через комбіновану ворожу атаку на місто минулої ночі, вже відомо про 19 загиблих мирних мешканців.