Київ закликав глав держав ШОС висловити свою позицію щодо удару РФ по Україні

Міністерство закордонних справ (МЗС) України у зв'язку з комбінованою ракетно-дроновою атакою Росії на Київ минулої ночі закликало глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) висловити свою позицію щодо цього удару, показати повагу до міжнародного права, показати, що "не толерують російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей".

"Закликаємо учасників 25-го засідання Ради глав держав Шанхайської організації співробітництва 31 серпня – 1 вересня висловити свою чітку позицію щодо цього удару та показати, що вони поважають принципи міжнародного права, не толерують російську агресивну війну проти України і вбивства українських дітей", - йдеться у заяві МЗС України на сайті у четвер.

Як відомо, до ШОС входять 10 країн-членів — Китай, Білорусь, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, Пакистан, РФ, Таджикистан і Узбекистан. Штаб-квартира організації розташована у Пекіні.

У заяві МЗС України наголошується, що загибель та поранення дітей (серед жертв атаки станом на 15:00 було відомо про чотирьох дітей – ІФ-У) "є найтяжчим злочином, який вимагає максимально суворого покарання. Міжнародна спільнота не може залишатися мовчазним свідком вбивства дітей російськими злочинцями. Кожна країна, кожен лідер, кожна міжнародна організація мають рішуче відреагувати на це варварство принциповою публічною позицією та конкретними діями".

"Очікуємо сильної, практичної реакції від усієї міжнародної спільноти, зокрема країн Латинської Америки, Африки, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, які неодноразово закликали до миру, стриманості та припинення вогню, щоб змусити Російську Федерацію припинити вбивства", - наголосили у міністерстві закордонних справ України.

У зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що черговий масований терористичний обстріл України засвідчує, що Російська Федерація "повністю нехтує зусиллями світової спільноти щодо відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру. Особливо цинічним є ігнорування Путіним мирного процесу, ініційованого президентом США Дональдом Трампом. Путін відмовляється від проведення прямої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та демонструє небажання робити реальні кроки на дипломатичному шляху врегулювання. Російська Федерація знову показує світу, що саме вона залишається єдиною перепоною на шляху до миру".

Зазначено, що під час атаки Росія пошкодила будівлю Представництва Європейського Союзу в Україні. "Це грубе порушення фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, та неприпустимий напад на дипломатичну установу. Такі дії вимагають рішучого засудження та відповідних заходів з боку всієї міжнародної спільноти", - йдеться у документі.

МЗС також закликало партнерів невідкладно надати Україні додаткові спроможності протиповітряної оборони для захисту українського неба, засоби дальнього ураження для нанесення ударів по російських військових об’єктах, які агресор використовує для атак проти України, додаткові пакети військової допомоги.

Також закликали посилити тиск на Російську Федерацію. "Це включає запровадження додаткових потужних санкцій, у тому числі якнайшвидше прийняття 19-го санкційного пакету Європейського Союзу, повне відключення Російської Федерації від міжнародних фінансових систем та санкції проти нафтотанкерного "тіньового флоту"; запровадження потужних тарифів, які завдадуть удару по російській воєнній економіці і унеможливлять подальше фінансування Росією війни; посилення персональних санкцій проти російського військово-політичного керівництва, унеможливлення обходу санкцій", - йдеться у заяві.

За оцінкою МЗС, РФ відверто ігнорує всі мирні зусилля та лише посилює свій терор. "Допоки Москва продовжує відповідати такими ракетними обстрілами на мирні ініціативи світу, лише підхід "мир завдяки силі" здатен покласти край війні. Така політика передбачає підтримку України і дипломатичний, економічний та військовий тиск на Росію. Саме такий підхід здатен змусити Путіна припинити терор та сісти за стіл переговорів для досягнення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру".

"Наголошуємо, що для того, щоб запобігти повторенню агресії, необхідні дієві, юридично зобов’язуючі та надійні гарантії безпеки для України. Підкреслюємо також важливість покарання агресора, включно з засудженням Спеціальним трибуналом щодо злочину агресії проти України вищого політичного керівництва РФ", - наголосили в МЗС.

"Відновлення поваги до міжнародного права, зокрема Статуту ООН, невід’ємною частиною чого є повага до територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах, дасть сигнал світові, що агресія не винагороджується, а карається", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві України.

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) — субрегіональна міжурядова міжнародна організація, утворена 15 червня 2001 року в місті Шанхаї (КНР).

За даними на 15:00 у Києві від російського удару загинули 18 людей, четверо з них – діти, наразі відомо про майже 40 поранених.