14:01 28.08.2025

Кабмін пропонує Раді унормувати створення мереж філій НВМК

Кабінет міністрів пропонує Верховній Раді унормувати створення мережі філій Національного військового меморіального кладовища (НВМК).

Законопроект №13693 від 25 серпня передбачає врегулювання питання щодо створення військових меморіальних кладовищ в областях України, визначення понять "почесне поховання", "військове меморіальне кладовище", "військове кладовище", "сектор військових поховань", здійснення безоплатного поховання осіб, нагороджених орденом "За мужність" трьох ступенів, унормування питання щодо єдиних підходів до створення, утримання в належному стані та охорони місць поховання загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в територіальних громадах.

Зокрема, термін "військове меморіальне кладовище" визначається як частина Національного військового меморіального кладовища, розміщеної на відведеній земельній ділянці, призначеній для організації почесних поховань загиблих (померлих), та яка знаходиться у користуванні державної установи "НВМК".

Таким чином пропонується унормувати питання створення мережі регіональних військових меморіальних кладовищ (філій) НВМК.

Пропонується, щоб співробітники, які працюватимуть безпосередньо на меморіальних військових кладовищах, були штатними працівниками ДУ "НВМК".

Також вводиться термін "військове кладовище" — як відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації почесного поховання та утримання місць поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність Українському народу, борців за незалежність України у XX столітті.

Крім того, пропонується запровадити термін "історичне військове кладовище" — як відведена в установленому порядку земельна ділянка, що включає місця поховань, також може включати меморіальні споруди, будівлі та інші необхідні споруди для організації поховань загиблих (померлих) учасників Першої та Другої світових воєн, інших збройних конфліктів.

Серед іншого, вводиться термін "сектор військових поховань" — як спеціально відведене місце для поховань на території кладовища чи спеціально відведена земельна ділянка за його межами, призначена для організації почесних поховань загиблих (померлих) осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, забезпечували виконання службових обов’язків та присяги на вірність Українському народу, борців за незалежність України у XX столітті.

В проекті закону зазначається, що порядок створення, утримання та охорони військових кладовищ та секторів військових поховань, а також порядок організації здійснення почесних поховань та увічнення пам’яті на військовому кладовищі або секторі військових поховань визначається урядом.

Також зазначається, що на території військових кладовищ та секторів військових поховань встановлюються намогильні споруди відповідно до зразка, затвердженого органом місцевого самоврядування.

Як повідомлялося, 15 липня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова спрогнозувала, що філії НВМК в областях будуть запускати не раніше, ніж в 2027-му році.

