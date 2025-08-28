Інтерфакс-Україна
Події
13:52 28.08.2025

Фон дер Ляєн планує відвідати 7 країн, що межують з РФ та Білоруссю - поділитися прогресом у розбудові "сильної європейської оборонної промисловості"

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у зв'язку з атакою РФ на Київ минулої ночі, через яку зазнала пошкоджень також будівля дипломатичної місії ЄС, анонсувала свій візит у сім держав-членів, що межують з Росією та Білоруссю.

"Завтра я відвідаю сім держав-членів, які зміцнюють та захищають наші зовнішні кордони з Росією та Білоруссю. Я хочу висловити повну солідарність ЄС з ними та поділитися прогресом, якого ми досягаємо у розбудові сильної європейської оборонної промисловості, особливо завдяки нашому спільному оборонному інструменту SAFE", - йдеться у заяві фон дер Ляєн, розміщеній на сайті ЄС.

"Це була найсмертоносніша атака безпілотників та ракет на столицю з липня", - сказала фон дер Ляєн. Президентка ЄК також повідомила, що дві ракети влучили на відстані 50 метрів від представництва ЄС з інтервалом 20 секунд. "Це ще одне похмуре нагадування про те, що поставлено на карту. Це показує, що Кремль не зупиниться ні перед чим, щоб тероризувати Україну, сліпо вбиваючи мирних жителів – чоловіків, жінок і дітей, і навіть цілячись у Європейський Союз", - сказала вона.

Вона пообіцяла тримати максимальний тиск на Росію та представити незабаром 19-й санкційний пакет, а також просувати роботу над замороженими активами, щоб використати їх для України. "І, звичайно, ми забезпечуємо рішучу, непохитну підтримку Україні, нашому сусіду, партнеру, другу та майбутньому члену", - додала вона.

Теги: #візит #урсула_фон_дер_ляєн

