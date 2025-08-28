"Вінницяобленерго" планує повністю заживити до кінця доби знеструмлені внаслідок російської атаки населені пункти

АТ "Вінницяобленерго" планує до кінця доби повністю відновити електроживлення населених пунктів, які залишилися без електроенергії внаслідок російської нічної ракетно-дронової атаки.

"Станом на 08:00 годину подачу електроенергії відновлено у 43 населені пункти. До кінця доби планується заживити решту - 17 населених пунктів", - повідомила компанія на своєму сайті в четвер.

За інформацією обленерго, після атаки ворога на об’єкти енергетики Вінниччини в ніч на 28 серпня було знеструмлено 30 тисяч споживачів у 60 населених пунктах.

"Наразі енергетики разом з ДСНС працюють на об’єктах, які потрапили під удари БПЛА. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Задіяні резервні схеми електропостачання", - зазначило "Вінницяобленерго".