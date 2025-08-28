Інтерфакс-Україна
28.08.2025

П'ятниця в Україні буде сухою і теплою, на півдні країни до 30°

У п'ятницю, 28 серпня, в Україні без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 10-15°, у північно-східній частині 7-12°; вдень 23-28°, на півдні країни до 30°, повідомили в Укргідрометцентрі.

У Києві 28 серпня також без опадів, вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, температура вночі 11-13°, вдень 25-27°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 28 серпня найвища температура вдень була  35,7 в 2023р., найнижча вночі  6,0 в 1970р.

У суботу, 29 серпня, збережеться суха тепла погода, вітер переважно південний, 5-10 м/с. Вночі 13-18°, вдень 25-30°.

У Києві 29 серпня без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Теги: #погода #укргідрометцентр

