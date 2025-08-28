Інтерфакс-Україна
Події
12:15 28.08.2025

СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

Фото: https://t.me/SBUkr

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ - 68-річного мешканця прифронтового селища Приморське на Запоріжжі, який облаштовував у місті схрони з вибухівкою для російських агентурно-бойових груп.

"Фігурант проживав поблизу передової, що дозволяло рашистам переправляти саморобні вибухові пристрої (СВП) власними безпілотниками прямо на його подвір’я", - повідомляє СБУ в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією української спецслужби, потім зловмисник за інструкцією ФСБ прибував до обласного центру, де робив схованки з вибухівкою та відправляв їхні координати своєму куратору.

"По дорозі на "локацію" агент також відстежував пункти базування Сил оборони та напрямки їхнього руху в бік південного фронту", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігуранта і затримали його "на гарячому", коли він облаштовував новий схрон.

За даними слідства, до уваги ФСБ чоловік потрапив через свого знайомого з тимчасово окупованого Токмака, якому СБУ заочно повідомила про підозру в лютому 2024 року. Згодом агента було передано на постійний зв’язок з його куратором – співробітником ФСБ.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено смартфон, за допомогою якого він спілкувався з російським спецслужбістом.

Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Теги: #запоріжжя #сбу #теракт #затримання

