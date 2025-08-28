В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

Фото: https://t.me/VA_Kyiv

Внаслідок масованої ворожої атаки в Києві станом на 11 годину четверга підтверджено інформацію про загибель 14 людей, повідомляє Київська міська прокуратура.

"Станом на 11 годину ранку у Києві підтверджено інформацію про 14 загиблих внаслідок атаки рф. Серед загиблих троє неповнолітніх – дівчинка 2-х років, 14-річний хлопець та 17-річна дівчина", - йдеться в повідомленні прокуратури міста в телеграм-кагалі.