Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі підтвердив ураження Афіпського НПЗ, що у Краснодарському краї (РФ), та Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області (РФ).

Як зазначається, основними продуктами переробки Афіпського НПЗ є бензини і дизельне пальне, яке задіяне у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.

Куйбишевський нафтопереробний завод випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. "Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу", - йдеться у повідомленні.

"Окрім того, засобами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об’єкти розташовані як безпосередньо у рф, так і на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив Генштаб.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосив Генштаб ЗСУ.

Раніше у четвер командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах - "Куйбишевському НПЗ" (Самарська обл., РФ) та "Афипскому НПЗ" (Краснодарський край, РФ).