Інтерфакс-Україна
Події
10:54 28.08.2025

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні

2 хв читати
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження низки об’єктів росіян, задіяних у війні
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

У ніч на 28 серпня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора.

Генштаб ЗСУ у телеграм-каналі підтвердив ураження Афіпського НПЗ, що у Краснодарському краї (РФ), та Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області (РФ).

Як зазначається, основними продуктами переробки Афіпського НПЗ є бензини і дизельне пальне, яке задіяне у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік.

Куйбишевський нафтопереробний завод випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. "Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу", - йдеться у повідомленні.

"Окрім того, засобами Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України і Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уражено склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російського агресора, які задіяні у забезпеченні збройних сил російських загарбників. Об’єкти розташовані як безпосередньо у рф, так і на тимчасово окупованих територіях України", - зазначив Генштаб.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

"Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів, забезпечення пально-мастильними матеріалами та боєприпасами загарбницької армії і змусити рф припинити збройну агресію проти України", - наголосив Генштаб ЗСУ.

Раніше у четвер командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по російських нафтових заводах - "Куйбишевському НПЗ" (Самарська обл., РФ) та "Афипскому НПЗ" (Краснодарський край, РФ).

Теги: #генштаб_зсу #обєкти #рф #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:55 28.08.2025
ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

ГУР в Азовському морі уразив російський ракетний корабель проєкту "Буян-М"

08:09 28.08.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 139 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував упродовж доби 139 бойових зіткнень

07:21 28.08.2025
Окупанти за добу втратили 880 осіб та 122 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 880 осіб та 122 од. спецтехніки

06:33 28.08.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

23:26 27.08.2025
США частково дозволили імпорт певних діамантів з Росії

США частково дозволили імпорт певних діамантів з Росії

21:35 27.08.2025
ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

08:08 27.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 173 бойові зіткнення

07:14 27.08.2025
Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 920 військовослужбовців

07:52 26.08.2025
Окупанти за добу втратили 890 осіб та 99 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 890 осіб та 99 од. спецтехніки

08:25 25.08.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 159 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

В Києві внаслідок атаки РФ вже 14 загиблих, з них троє дітей

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 12 осіб, серед них троє дітей – КМВА

ОСТАННЄ

Число загиблих у Києві через російську атаку збільшилось до 15 осіб, серед них четверо дітей – КМВА

У ДТП на Кіровоградщині загинуло 6 людей, серед них – дитина, ще 6 постраждали – ДСНС

Офіс ЄІБ у Києві пошкоджено внаслідок нічної російської атаки

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

СБУ: 68-річний мешканець прифронтового селища на Запоріжжі отримував від ворога дронами вибухівку для терактів

Голова Держводагентства: Водну кризу у постраждалих від воєнних дій регіонах можна подолати

Україна діятиме дзеркально у відповідь на рішення Угорщини заборонити в’їзд військовому - Сибіга

В ЄС вважають навмисним удар РФ по будівлі поруч з представництвом Євросоюзу

УЧХ надає допомогу постраждалим від російської повітряної атаки у Києві

Нацполіція: 10 людей вважаються безвісти зниклими внаслідок масованої ворожої атаки по Києву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА