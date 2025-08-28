Столичний ЖК Chicago Central House пошкоджено внаслідок нічної атаки

Фото: https://www.facebook.com

В результаті ворожої атаки в ніч на 28 серпня пошкоджено столичний ЖК Chicago Central House, сповістив засновник Saga Development Андрій Вавриш у Facebook.

"Сьогодні під нашим офісним центром у ЖК Chicago Central House прилетіли "сюрпризи" від росії. Ракетна атака пошкодила сусідній житловий будинок і зачепила навколишні будівлі. Неприємно. Боляче дивитися на зруйновані квартири й офіси. Але, слава Богу, всі живі. Все інше відбудуємо" - повідомив він.