Під завалами у Києві можуть залишатися люди, наразі відомо про близько 30 поранених - Клименко

Фото: https://t.me/VA_Kyiv

Рятувальники ДСНС докладають титанічних зусиль на місцях влучань у Києві, внаслідок обстрілів щонайменше четверо людей загинули, близько 30 отримали поранення, під час робіт уже виявлено фрагменти тіл, попереду складна ідентифікація.

"На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". 3-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його даними, до робіт залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна та пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1 тис. поліцейських.

Поліція Києва працює з постраждалими: понад 60 слідчо-оперативних груп на місцях приймають заяви громадян та фіксують наслідки обстрілу.

"Кожна хвилина роботи наших екстрених служб — це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору", — додав Клименко в телеграм-каналі ранком четверга.