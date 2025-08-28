Інтерфакс-Україна
Події
07:50 28.08.2025

Під завалами у Києві можуть залишатися люди, наразі відомо про близько 30 поранених - Клименко

1 хв читати
Під завалами у Києві можуть залишатися люди, наразі відомо про близько 30 поранених - Клименко
Фото: https://t.me/VA_Kyiv

Рятувальники ДСНС докладають титанічних зусиль на місцях влучань у Києві, внаслідок обстрілів щонайменше четверо людей загинули, близько 30 отримали поранення, під час робіт уже виявлено фрагменти тіл, попереду складна ідентифікація.

"На одній із локацій працює новостворений спеціальний мобільний загін ДСНС "Дельта". 3-під завалів вдалося дістати живими трьох людей. Є висока ймовірність, що під руїнами ще залишаються люди", - повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його даними, до робіт залучені верхолази, кінологи, психологи, інженерна та пожежно-рятувальна техніка. Активно використовується роботизована техніка для розчищення території. Всього по Києву одночасно працюють близько 500 рятувальників та 1 тис. поліцейських.

Поліція Києва працює з постраждалими: понад 60 слідчо-оперативних груп на місцях приймають заяви громадян та фіксують наслідки обстрілу.

"Кожна хвилина роботи наших екстрених служб — це врятовані життя й підтримка людей, які найбільше постраждали від російського терору", — додав Клименко в телеграм-каналі ранком четверга.

 

Теги: #київ #постраждалі #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:43 28.08.2025
Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

08:31 28.08.2025
Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

08:18 28.08.2025
Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

08:04 28.08.2025
38 постраждалих унаслідок атаки на Київ, 30 госпіталізовано

38 постраждалих унаслідок атаки на Київ, 30 госпіталізовано

08:00 28.08.2025
Рух транспорту в Києві обмежено на декількох центральних вулицях

Рух транспорту в Києві обмежено на декількох центральних вулицях

06:39 28.08.2025
У Києві відомо про чотирьох загиблих, серед них 2 дітей, залучено авіацію для гасіння пожеж - Клименко

У Києві відомо про чотирьох загиблих, серед них 2 дітей, залучено авіацію для гасіння пожеж - Клименко

06:26 28.08.2025
Кількість постраждалих в столиці зросла до 24, серед них п’ятеро дітей, пошкоджено сотні об’єктів - КМВА

Кількість постраждалих в столиці зросла до 24, серед них п’ятеро дітей, пошкоджено сотні об’єктів - КМВА

06:05 28.08.2025
У Голосіївському та Шевченківському районах Києва пошкоджені житлові будинки, у центрі – влучання в торгівельний центр

У Голосіївському та Шевченківському районах Києва пошкоджені житлові будинки, у центрі – влучання в торгівельний центр

05:56 28.08.2025
У Києві вже 18 постраждалих, серед них троє дітей - Кличко

У Києві вже 18 постраждалих, серед них троє дітей - Кличко

05:48 28.08.2025
Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки, є постраждалий - Калашник

Масована атака на Київщину: пошкоджено будинки, є постраждалий - Калашник

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих унаслідок російської атаки на Київ зросла до 45 осіб

Зеленський: Ми очікуємо реакції Китаю та Угорщини. І вже точно час нових жорстких санкцій проти Росії

Через російський удар в Києві щонайменше восьмеро загиблих, серед них дитина - Зеленський

38 постраждалих унаслідок атаки на Київ, 30 госпіталізовано

Близько 60 тис. споживачів залишилися без світла через нічний обстріл Вінниччини

ОСТАННЄ

Українські дрони завдали ударів по ще двох російських НПЗ – Мадяр

Угорщина очікує конкретних кроків від України у питаннях національних меншин

Дніпропетровщина: БпЛА ворога вночі пошкодили сільгосппідприємства та транспорт

Сибіга: Дії Путіна свідчать про відмову від дипломатії, діалогу та мирних зусиль

Внаслідок масованої атаки на Київщині постраждала людина, пошкоджено житло – поліція

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів 6 постраждалих за добу

Адміністрація Трампа звернулася до Верховного суду щодо замороження фінансування іноземної допомоги

Через пошкодження інфраструктури поїзди між Києвом і Львовом прямують зміненим маршрутом, низка рейсів затримується

Генштаб зафіксував упродовж доби 139 бойових зіткнень

Близько 60 тис. споживачів залишилися без світла через нічний обстріл Вінниччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА