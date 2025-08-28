Інтерфакс-Україна
06:39 28.08.2025

У Києві відомо про чотирьох загиблих, серед них 2 дітей, залучено авіацію для гасіння пожеж - Клименко

Фото: https://t.me/VA_Kyiv

У Києві внаслідок російського комбінованого удару загинули щонайменше 4 особи, серед яких 2 дітей, понад 20 отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На одній із локацій працюємо з Головою ДСНС. Рятувально-пошукові операції в активній фазі. Оперативна обстановка динамічно змінюється. Залучаємо авіацію ДСНС до гасіння пожеж", – зазначив він.

Клименко додав, що робиться все можливе, щоб врятувати якомога більше людей, і закликав громадян не покидати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Джерело: https://t.me/Klymenko_MVS/1769

Теги: #київ #загиблі #атака

