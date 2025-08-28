Кількість постраждалих в столиці зросла до 24, серед них п’ятеро дітей, пошкоджено сотні об’єктів - КМВА

У Києві внаслідок обстрілів пошкоджено близько сотні об’єктів, тисячі вибитих вікон та пошкоджено торгівельний центр у середмісті, щонайменше троє людей загинули, а 24 отримали травми різного ступеня тяжкості, повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в телеграм-каналі.

"На кількох локаціях в різних частинах міста уламки збитих цілей, наразі рятувальники опрацьовують кожну локацію. Закликаю до таких об’єктів не підходити та відразу телефонувати 101, 102", – зазначив він.

Серед загиблих – 14-річна дівчина. Серед постраждалих щонайменше п’ятеро дітей віком від 7 до 17 років. За словами Ткаченка, постійно надходять нові дані: "За оперативною інформацією, щонайменше троє киян загинули та 24 постраждалих отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед загиблих - 14-тирічна дівчина. Серед постраждалих щонайменше пʼятеро дітей, від 7 до 17 років. Постійно надходять нові дані".

