04:53 28.08.2025
До пʼяти зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки ворога
Пʼятьох постраждалих внаслідок атаки ворога госпіталізували столичні медики, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Пʼятьох постраждалих внаслідок атаки ворога госпіталізували столичні медики", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі.
За його словами, пошкодження зафіксовано ще однієї нежитлової будівлі в Шевченківському районі: "Пошкодження ще однієї нежитлової будівлі зафіксували в Шевченківському районі", – зазначив Кличко.
Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5188
https://t.me/vitaliy_klitschko/5189