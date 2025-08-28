До пʼяти зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок атаки ворога

Пʼятьох постраждалих внаслідок атаки ворога госпіталізували столичні медики, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, пошкодження зафіксовано ще однієї нежитлової будівлі в Шевченківському районі: "Пошкодження ще однієї нежитлової будівлі зафіксували в Шевченківському районі", – зазначив Кличко.

