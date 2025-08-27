Інтерфакс-Україна
Події
21:03 27.08.2025

Оприлюднено укази про призначення Стефанішиної послом в США та звільнення з посади Маркарової

1 хв читати
Оприлюднено укази про призначення Стефанішиної послом в США та звільнення з посади Маркарової

Президент України Володимир Зеленський звільнив Оксану Маркарову з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.

Відповідний указ за №661/2025 від 27 серпня 2025р. оприлюднений на сайті глави держави.

Також президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.

Відповідний указ за №662/2025 від 27 серпня 2025р. оприлюднений на сайті глави держави.

Як відомо з відкритих джерел, Ольга Стефанішина – українська юристка та державна службовиця, обіймала посаду віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у 2020—2025 рр та міністерки юстиції у 2024—2025 рр.

Оксана Маркарова була послом України в США з лютого 2021 року.

 

 

Теги: #посол #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 27.08.2025
В результаті стрілянини в школі в Міннеаполісі загинули дві людини і сам стрілець

В результаті стрілянини в школі в Міннеаполісі загинули дві людини і сам стрілець

20:08 27.08.2025
Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

20:00 27.08.2025
Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

15:30 27.08.2025
"Нова пошта" додала 10% мито до вартості доставки відправлень до США

"Нова пошта" додала 10% мито до вартості доставки відправлень до США

18:58 20.08.2025
Посол Індонезії в Україні: Торгівля зросла до $785,1 млн, діалог поглиблюється

Посол Індонезії в Україні: Торгівля зросла до $785,1 млн, діалог поглиблюється

23:00 14.08.2025
Матернова про саміт Трампа-Путіна: Україна хоче миру, але не будь-якою ціною

Матернова про саміт Трампа-Путіна: Україна хоче миру, але не будь-якою ціною

16:58 08.08.2025
Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

Посол Нідерландів провів зустріч з директором НАБУ, обговорили поточну ситуацію та пріоритети в роботі

ВАЖЛИВЕ

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Зеленський анонсував у п'ятницю у США зустріч команди України з командою Трампа

Зеленський призначив Ольгу Стефанішину послом України в США

Кабмін опублікував постанову про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

ОСТАННЄ

У Купʼянську через удар російського fpv-дрону постраждали двоє працівників "швидкої"

У Києві працює ППО

ЄС розглядає запровадження вторинних санкцій проти Росії

УЧХ надає допомогу евакуйованим у транзитних пунктах

Кличко закликав правоохоронців та Офіс президента відреагувати на напад на заступницю голови КМДА

Трамп може змусити Путіна погодитися на миротворчий контингент

G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Сили безпілотних систем за добу уразили 826 унікальних цілей противника

Лідери Франції та Німеччини заявили про підтримку процесу європейської інтеграції Молдови

Уряд Німеччини схвалив законопроект про призов до армії на добровільній основі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА