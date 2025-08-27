Оприлюднено укази про призначення Стефанішиної послом в США та звільнення з посади Маркарової

Президент України Володимир Зеленський звільнив Оксану Маркарову з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки та з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Антигуа і Барбуді за сумісництвом.

Відповідний указ за №661/2025 від 27 серпня 2025р. оприлюднений на сайті глави держави.

Також президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину Надзвичайним і Повноважним Послом України в Сполучених Штатах Америки.

Відповідний указ за №662/2025 від 27 серпня 2025р. оприлюднений на сайті глави держави.

Як відомо з відкритих джерел, Ольга Стефанішина – українська юристка та державна службовиця, обіймала посаду віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України у 2020—2025 рр та міністерки юстиції у 2024—2025 рр.

Оксана Маркарова була послом України в США з лютого 2021 року.