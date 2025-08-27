G7 готові посилювати санкції проти РФ - Зеленський

Україна передасть партнерам, передусім з G7, інформацію про те, які необхідні наступні санкційні кроки, з їхнього боку є готовність їх посилювати, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні у мене була доповідь керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, в тому числі про санкції: які наступні кроки у санкціях потрібні, які конкретно російські юридичні особи мають бути заблоковані, на які фізичні особи потрібен тиск, які схеми обходу санкцій ще є", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.

"Всю цю інформацію, яка є у нашої зовнішньої розвідки, ми передамо партнерам. Передусім з Групи семи. З їхнього боку є готовність посилювати санкції", - наголосив президент.