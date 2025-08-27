Інтерфакс-Україна
Події
20:11 27.08.2025

Сили безпілотних систем за добу уразили 826 унікальних цілей противника

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України за добу 26.08–27.08 уразили 826 унікальних цілей противника, повідомляє пресслужба СБС.

"Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 26.08–27.08. Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 826 унікальних цілей противника", - йдеться в повідомленні в Телеграмі.

Зазначається, що, зокрема були уражені: 199 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано; 22 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів; 19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.

"Крім того, знищено 67 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА", - додали у СБС.

За інформацією, всього протягом серпня (з 01.08 по 27.08) знищено/уражено 19 692 цілі, з яких 4 631 – особовий склад противника.

Як повідомили у СБС, за добу а 25.08–26.08 підрозділи угруповання уразили 772 унікальні цілі противника. За 24.08–25.08 упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 704 унікальні цілі противника.

 

Теги: #сбс #зведення

