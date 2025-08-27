Сили безпілотних систем за добу уразили 826 унікальних цілей противника
Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України за добу 26.08–27.08 уразили 826 унікальних цілей противника, повідомляє пресслужба СБС.
"Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу: результати за 26.08–27.08. Упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 826 унікальних цілей противника", - йдеться в повідомленні в Телеграмі.
Зазначається, що, зокрема були уражені: 199 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано; 22 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів; 19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.
"Крім того, знищено 67 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА", - додали у СБС.
За інформацією, всього протягом серпня (з 01.08 по 27.08) знищено/уражено 19 692 цілі, з яких 4 631 – особовий склад противника.
Як повідомили у СБС, за добу а 25.08–26.08 підрозділи угруповання уразили 772 унікальні цілі противника. За 24.08–25.08 упродовж доби підрозділи угруповання СБС уразили 704 унікальні цілі противника.