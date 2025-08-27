Переселенці з ТОТ можуть отримати до 2 млн грн на купівлю житла

Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить внутрішньо переміщеним особам, які проживали на тимчасово окупованих територіях отримати допомогу, до 2 млн грн, на купівлю нової оселі, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

"Ми запускаємо новий механізм підтримки, який дозволить тисячам українців, чиє житло залишилось на тимчасово окупованих територіях придбати власну оселю. Це не просто про житло — це про повернення відчуття дому, стабільності та безпеки. Вже зараз маємо домовленості з міжнародними партнерами на $180 млн. Це перші 3700 родин, які отримають виплати. Продовжуємо працювати для того, аби кожна українська родина, що постраждала через російську агресію мала доступ до державної допомоги", – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ваучер буде надаватись в рамках розширення програми "єВідновлення", яке розробило Мінрозвитку. Розмір допомоги – до 2 млн грн на одну людину або сім’ю. Держава видаватиме житлові ваучери – електронні документи, які зберігатимуться у Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна.

Ваучер можна буде використати для купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво); сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Раніше внутрішньо переміщені особи, чиє житло залишилось на ТОТ, не могли скористатися наявними програмами компенсацій. Це було зумовлено неможливістю обстеження житла. Тепер держава пропонує окремий шлях підтримки, що дозволяє придбати нову оселю у безпечніших регіонах.

На старті програма буде доступна для ВПО, які мають статус учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Програма запрацює через 2 місяці після того, як постанова буде опублікована. Відтоді подати заявку на допомогу можна буде через застосунок "Дія", згодом – у ЦНАПах або в нотаріусів. Перевірка здійснюватиметься автоматично через державні реєстри. Строк розгляду заяви – не більше 30 днів.

Розгляд заяв здійснюватимуть комісії при органах місцевого самоврядування або військових адміністраціях.

Програма може фінансуватися за кошти держбюджету, міжнародної допомоги, кредитів та грантів від партнерів, а також – можливих репарацій з рф у майбутньому.

Уточнюється, що за цією програмою не зможуть отримати допомогу ті, хто має інше житло на підконтрольній Україні території (крім тих, де ведуться бойові дії), або вже отримав грошову компенсацію чи житло від держави. Також не розглядатимуть заяви від осіб, які перебувають під санкціями або мають судимості.