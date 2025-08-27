Інтерфакс-Україна
Події
15:42 27.08.2025

Жінки-депутатки місцевих рад зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Кабінет міністрів дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад, котрі працюють на громадських засадах, безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення, яке стосується жінок-депутаток місцевих рад, що працюють на громадських засадах: тепер вони зможуть безперешкодно перетинати державний кордон під час воєнного стану", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

За її словами, раніше навіть у законну відпустку ця категорія жінок не могла виїжджати за кордон.

"Це обмежувало волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. Нове рішення усуває ці бар’єри. Ми хочемо, щоб жінки-депутатки залишалися активними й продовжували розвивати свої громади", - додала прем'єрка.

Вона відзначила, що зміни стосуються депутаток усіх рівнів рад, крім тих, хто отримує зарплату за свою роботу в органах місцевого самоврядування.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграм-каналі в середу уточнив: "Якщо депутатка працює в органах місцевого самоврядування та, відповідно, отримує зарплату з місцевого бюджету – то виїзд за кордон, як і раніше, можливий виключно у межах службового відрядження".

Також, як пояснив глава МВС, згідно із ухваленою постановою, органи місцевого самоврядування у триденний строк мають подати до Державної прикордонної служби України оновлені списки осіб, які визначені у пункті 2-14 Урядової постанови № 57.

"У подальшому, під час кадрових змін, така інформація має подаватися до ДПСУ не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення", - додав Клименко.

Як повідомив в Телеграм-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), процедура виїзду передбачає: органи місцевого самоврядування зобов’язані протягом трьох днів подати до Адміністрації Держприкордонслужби списки жінок-депутаток; у цих списках вказуватимуться прізвище, ім’я та по батькові, дата народження, займана посада; якщо відбуваються кадрові зміни, рада повинна негайно оновлювати інформацію та надсилати нові дані, бо прикордонники працюватимуть саме за цими офіційними списками.

Теги: #кабмін #свириденко

